Три военных корабля НАТО вошли в Черное море

После агрессии России в Керченском проливе, НАТО отправляет в Черное море немало кораблей одновременно

Фото: CNN Turk

Три военных корабля НАТО вошли в Черное море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d3e/7fd/5c9d3e7fda7e5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d3e/7fd/5c9d3e7fda7e5.png 2019-03-28T23:38:00+02:00 Другие страны После агрессии России в Керченском проливе, НАТО отправляет в Черное море немало кораблей одновременно

Три военных корабля стран, входящих в состав НАТО, прошли через Босфор и попали в Черное море. Об этом сообщает CNN Turk.

"Три корабля НАТО осуществили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", – говорится в сообщении.

Первым через Босфор проходил корабль Нидерландов, за ним — корабль Испании, а завершил переход корабль Канады. На палубах кораблей может было наблюдать большое количество солдат. Боевые корабли завершили прохождение Босфора примерно за полтора часа и отправились к Черному морю.

"После напряженности между Украиной и Россией в Керченском проливе, НАТО отправляет на Черное море большое количество линейных кораблей одновременно", – резюмировало издание.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом. Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.

На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.





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