Три военных корабля НАТО вошли в Черное море
После агрессии России в Керченском проливе, НАТО отправляет в Черное море немало кораблей одновременно
Три военных корабля стран, входящих в состав НАТО, прошли через Босфор и попали в Черное море. Об этом сообщает CNN Turk.
"Три корабля НАТО осуществили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", – говорится в сообщении.
Первым через Босфор проходил корабль Нидерландов, за ним — корабль Испании, а завершил переход корабль Канады. На палубах кораблей может было наблюдать большое количество солдат. Боевые корабли завершили прохождение Босфора примерно за полтора часа и отправились к Черному морю.
"После напряженности между Украиной и Россией в Керченском проливе, НАТО отправляет на Черное море большое количество линейных кораблей одновременно", – резюмировало издание.
В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.
14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом. Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.
На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.
Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".
Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Три военных корабля НАТО вошли в Черное море". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей"
Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе
В Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие: опубликовано видео
В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда
В Азовском море авиация и корабли провели учения: опубликовано видео
Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба
В Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ: появилось видео
Украинский корабль вышел в море на боевые учения, но неожиданно появились незваные гости