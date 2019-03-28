Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Три военных корабля НАТО вошли в Черное море

Вчера, 23:38

После агрессии России в Керченском проливе, НАТО отправляет в Черное море немало кораблей одновременно

Фото: CNN Turk
Три военных корабля НАТО вошли в Черное море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/d3e/7fd/5c9d3e7fda7e5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/d3e/7fd/5c9d3e7fda7e5.png Другие страны После агрессии России в Керченском проливе, НАТО отправляет в Черное море немало кораблей одновременно

Три военных корабля стран, входящих в состав НАТО, прошли через Босфор и попали в Черное море. Об этом сообщает CNN Turk.

"Три корабля НАТО осуществили переход Босфорского залива и вышли в Черное море. Корабли сопровождали лодки береговой охраны", – говорится в сообщении.

Первым через Босфор проходил корабль Нидерландов, за ним — корабль Испании, а завершил переход корабль Канады. На палубах кораблей может было наблюдать большое количество солдат. Боевые корабли завершили прохождение Босфора примерно за полтора часа и отправились к Черному морю.

"После напряженности между Украиной и Россией в Керченском проливе, НАТО отправляет на Черное море большое количество линейных кораблей одновременно", – резюмировало издание.

В соответствии с Конвенцией Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

14 марта в Черное море зашел тральщик-искатель мин Военно-морских сил Франции "Каприкорн", который также побывал в Одессе с трехдневным визитом. Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение — 20 мм пушка Giat 20F2 и 3 пулемета — 1*12,7 мм и 2* 7,62 мм.

На борту есть также радиолокационная станция и гидроакустическая система.

Ранее мы сообщали, что в Черное море зашли корабли Второй постоянной противоминной группы НАТО. В ее состав входят флагман группы – плавбаза ВМС Германии "Верра", минный тральщик ВМС Турции "Акчакоца", а также румынский минный тральщик "Лейтенант Лупу Динеску" и болгарский минный тральщик "Цибър".

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег НАТО, Черное море, корабли, линкор

Вы сейчас просматриваете новость " Три военных корабля НАТО вошли в Черное море". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия у берегов Крыма отражала "нападение иностранных кораблей"

Вчера, 16:29

Погранслужба ФСБ вместе с авиацией и Черноморским флотом провели учения в Керченском проливе

К Черному морю приближается группировка кораблей НАТО

Вчера, 15:30

Корабли проследовали через пролив Дарданеллы, в настоящее время идут по Мраморному морю

В Азовском море пограничники и авиация отработали взаимодействие: опубликовано видео

15 марта, 13:44

В учениях принимали участие корабли Морской охраны Мариупольского отряда

В Азовском море авиация и корабли провели учения: опубликовано видео

15 марта, 10:52

Моряки отражали воздушное нападение, а самолеты прикрывали морские силы с неба

В Азовском море буксир "Корец" засек корабли ФСБ: появилось видео

11 марта, 09:44

Украинский корабль вышел в море на боевые учения, но неожиданно появились незваные гости

Одесский визит ВМС Турции: селфи с кораблями и часть стратегии НАТО

6 марта, 19:11

Журналисты "Сегодня" побывали на военных кораблях и поделились эмоциями

В США спасли кота-оборотня. Эту породу зафиксировали 9 лет назад

Призрачный лоск богатых казахстанских девушек

Чего лишится после развода Ани Лорак

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»

Названа каша, которая снижает давление и помогает похудеть

В Украине готовят "Кровную месть"

5 неочевидных признаков, что женщина начинает стареть

Колиивщина – символ того, что история нас ничему не учит
Загрузка...

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

За долги по коммуналке могут забрать жилье: правда ли это и что нужно знать

26 марта, 07:51

Квартиру могут забрать только в том случае, если задолженность превышает 83 тыс. грн

Переход на летнее время: Украина будет переводить часы еще два года

26 марта, 07:19

Украина, как и Евросоюз, будет менять время еще минимум два года — до 2021 года

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева