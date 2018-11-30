Тринадцатый саммит G-20: для какой страны он станет самым несчастливым

Встреча глав двадцати ведущих стран мира проходит в непростое для мировой политики и экономики время

Тринадцатый саммит G-20, открывшийся 30 ноября в Буенос-Айресе, может стать несчастливым для одного из участников встречи – президента Российской Федерации Владимира Путина. Россия возлагала большие надежды на переговоры с лидерами ведущих государств мира в рамках этого саммита. Однако агрессией против Украины в Азовском море Москва сама себе спутала все карты. Вопрос Украины так или иначе будет стоять в ходе переговоров Путина с теми руководителями государств, кто захочет с ним говорить.

О чем саммит

Саммит двадцати ведущих стран мира проходит в непростое для мировой политики и экономики время. У лидеров государств накопилось много вопросов друг к другу, и саммит – одна из наиболее удобных площадок, позволяющая сесть за круглый стол и решить назревшие проблемы. Помимо того, саммиты подобного уровня служат местом подписания важных двусторонних договоров.

На саммите в Аргентине также есть несколько ключевых тем, к которым будет приковано все внимание. Во-первых, мир ждет первой после начала активной торговой войны между США и Китаем встречи Дональда Трампа и Си Цзинпиня. Пекин намерен убедить Вашингтон не увеличивать тарифы на китайский импорт с 1 января следующего года. Ожидается также, что США, Канада и Мексика в рамках саммита подпишут новое соглашение о свободной торговле.

Одной из тем, обсуждаемых на саммите, станет Брексит. Как известно, не так давно все страны ЕС одобрили Соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. И в интересах Лондона, и в интересах торговых партнеров Великобритании расставить точки над "і" относительно новых реалий.

Несомненно, будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке. Так или иначе, в беседах будет фигурировать вызвавшее большой резонанс убийство журналиста Джамаля Хашукджи: наследный принц Саудовской Аравии, сын короля Салмана – Мухаммед ибн Салман Аль Сауд – будет участником саммита.

Россия планировала провести в рамках саммита ряд двусторонних встреч. Ключевой из которых Москва рассматривала встречу Владимира Путина и Дональда Трампа. Среди вопросов, которые готовил к обсуждению Кремль, – решения США выйти из Договора о ракетах малой и средней дальности, подписанного Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в 1987 году. Также Москва планировала обсудить ситуацию в Сирии, санкции против Ирана. Очевидно, в процессе разговора Путин затронул бы и тему санкций Запада против России, хотя официально эта тема на обсуждение не выносилась.

Россия на G-20: совсем не "буэнос"

Агрессия России в Азовском море похоронила радужные планы Москвы. Сперва Дональд Трамп дал понять, что встреча может и не состояться. Фактически это был ультиматум Владимиру Путину: как отметил сайту "Сегодня" руководитель Центра проблем Российской Федерации Национального института стратегических исследований Петр Бурковский, США предоставили России возможность продемонстрировать добрую волю и готовность идти навстречу, освободив захваченных украинских моряков и корабли.

Россия намек не поняла. Разве что помощник президента Путина Юрий Ушаков не исключил обсуждения на переговорах Трампа с Путиным "инцидента в Керченском проливе". В итоге Дональд Трамп встречу отменил. А позже оказалось, что они даже не поздоровались.

"Одним из центральных событий саммита была бы, безусловно, встреча Путина с Трампом. А центральной темой этой встречи – тема договора об РСМД. С соответствующими брифингами и информационной раскруткой в российских СМИ. Теперь встречи не будет, в определенной мере это удар для Путина", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" политолог Вадим Карасев.

С заявлениями различной степени жесткости в связи с агрессией России в Азовском море выступили и другие участники саммита. Так, Ангела Меркель в очередной раз подчеркнула, что Германия поддерживает санкции в отношении России как ответ демократических государств на политику, проводимую сегодня Москвой. С осуждением агрессии России выступил премьер Канады Джастин Трюдо. Премьер Великобритании Тереза Мэй потребовала освободить украинских моряков и заявила, что Великобритания будет добиваться ужесточения санкций против России.

В целом ситуация для России выглядит удручающе. Нечто подобное наблюдалось накануне саммита "двадцатки" в Австралии в 2014 году. Тогда мировые лидеры устроили настоящую обструкцию президенту России.

Впрочем, как отметили опрошенные нами эксперты, полной изоляции Путина на саммите в Аргентине не будет.

"В Австралии хозяин саммита, австралийский премьер-министр, из-за определенных симпатий к Украине и по причине определенных событий (на борту сбитого 17 июля 2014 года малайзийского Боинга 777 было 27 граждан Австралии, – "Сегодня") пробовал показать, что он не воспринимает позицию Путина, и это было довольно откровенно. Сейчас со стороны организаторов саммита такого точно не будет. Аргентина в этом плане ведет себя значительно сдержаннее, чем Австралия. Что касается лидеров других государств, то все понимают, кто такой Путин, и все понимают, что происходит между Россией и Украиной", – отметил сайту "Сегодня" глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

В свою очередь, Вадим Карасев отмечает, что Запад отказался от идеи полной изоляции России, посчитав ее бесперспективной.

"Здесь Запад будет применять стратегию, которая давно уже опробована, она есть уже в соответствующих доктринах НАТО – сдерживание через диалог", – сказал Вадим Карасев.

Украинский вопрос в далекой Аргентине

Диалогов в Буэнос-Айресе у Путина будет действительно много. Однако приятного российскому президенту сулят они мало. По мнению политолога Александра Палия, как минимум канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Эрджеп Эрдоган на переговорах с Путиным будут поднимать тему агрессии России.

"Меркель, полагаю, будет говорить по данному вопросу от лица группы западных государств. Что касается Эрдогана, то, как мы знаем, накануне он предложил посредничество в урегулировании ситуации. У Турции есть свои козыри для переговоров с Россией: они контролируют Босфор, есть определенный контроль ситуации в Сирии. Думаю, неслучайно накануне состоялась телефонная беседа между Эрдоганом и Трампом", – сказал Александр Палий.

По мнению политолога, не исключено, что лидеры западных государств обсудят между собой и вопрос новых санкций против России – как ответ на неуступчивость Москвы.

"Более того, думаю, что о санкциях как возможной дальнейшей реакции Запада они проинформируют Путина. И было бы хорошо, если бы результатом саммита стало отрезвление России", – отметил Александр Палий.

Вадим Карасев также считает, что вопрос агрессии России в Азовском море будет одним из центральных в ходе встречи Ангелы Меркель с Владимиром Путиным.