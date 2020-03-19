"Трое людей на весь трамвай": украинец рассказал, что происходит в охваченном коронавирусом Милане

Люди боятся лишний раз выходить на улицу

В Милане действуют жесткие меры карантина, которые итальянцы исполняют беспрекословно. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал уроженец Черновицкой области Артем Тодерян, который уже около 10 лет живет в Италии.

"Школы, детские сады закрыты на карантин. Даже церкви все закрыты. Тяжелее ситуация с похоронами, потому что они тоже запрещены. Поэтому похороны делают только близкие родственники умершего. Если хоронят зараженного, то вообще никого на похороны не пускают", – рассказал Артем.

По его словам, городской транспорт работает, однако ходит пустой.

"В Милане весь общественный транспорт работает, и нет каких-то особенных мер. Даже на то, сколько людей может передвигаться. Вот мне пришлось даже ехать за некоторыми вещами в свой офис на общественном транспорте. Я ехал в трамвае всю дорогу, а в конце моего пути зашли еще два человека. То есть нас было трое на весь трамвай. Люди сами лишний раз не выходят на улицу и не передвигаются по городу", – сообщил он. В тренде Консульство Украины в Чехии закрыло двери перед соотечественниками: фото

Напомним, коронавирусную инфекцию из Китая, которая продолжает распространяться по миру, Всемирная организация здравоохранения уже окрестила пандемией.

На данный момент в мире насчитывается более 204 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8 тыс. В то же время более 82 тыс. человек выздоровели.

Украинские города также ужесточают ограничения, чтобы не допустить быстрого распространения коронавируса. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

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