Трогательная история любви: автор знаменитых комиксов "Love is" через полтора года после смерти мужа родила ему ребенка

У рисованных возлюбленных были вполне реальные прототипы: девочка — это новозеландская художница Ким Гроув, а темноволосый мальчик — это ее муж, итальянец Роберто Касали

Все мы пробовали ароматную жвачку "Love is", однако мало кто знает историю создания забавных комиксов о милой девочке-блондинке и ее возлюбленном. Оказывается, у рисованных возлюбленных были вполне реальные прототипы. Девочка — это новозеландская художница Ким Гроув. А темноволосый мальчик — это ее муж, итальянец Роберто Касали. У них была сильная и трогательная любовь. Однако обо всем по порядку.

Ким Гров в 19 лет поехала путешествовать по миру и остановилась в Калифорнии. Там-то она и познакомилась со своим будущим мужем Роберто. Не умея еще в полной мере выражать свои чувства, она стала рисовать забавные сюжеты с мальчиком и влюбленной в него девочкой на салфетках.

"Я делала маленькие зарисовки, чтобы выразить, что я чувствую… Это было все равно что вести дневник моих эмоций, где описано, как развивались мои чувства. Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой, это должна была быть я. Она испытывала все эти фантастические чувства. Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств", — рассказывала потом она.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Вскоре Ким и Роберто поженились. Сделали они это в той же церкви в Новой Зеландии, в которой женились родители Ким. На Ким были корона из маргариток и вуаль — такую же потом она нарисовала своему мультяшному двойнику.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Ким после вспоминала: "Мой отец умер, когда я была молодой, так что когда Роберто попросил меня выйти за него замуж, я согласилась, но сказала: „Что бы ты ни делал, не умри на мне". Он засмеялся и пообещал, что попытается".

Фото: picturehistory.livejournal.com

Роберто нравилось, как его жена рисует. Хотя она всегда говорила, что лучше бы умела писать песни, потому что песни лучше выражают чувства, которых у нее так много. Касали решил продюсировать выход комиксов, и первый выпуск "Love is" увидел свет 5 января 1970 года.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Сначала у мальчика и девочки не было имен, но потом стали появляться сюжеты, где о том, как их зовут, можно было догадаться. Так, в комиксе 1974 года мальчик называет девочку Ким, а раньше, в комиксе 1971 года, девочка чертит на песке букву R — первую букву имени Роберто.

Фото: picturehistory.livejournal.com

В комиксах у пары были дети: мальчик и девочка. У Кима и Роберто было двое сыновей: в 1971 году Ким родила Стефано и Дарио. Их семья перебралась в Англию, а популярность картинок "Love is…" продолжала расти. Роберто стал управляющим делами Ким, у них появился полноправный семейный бизнес: корпорация Minikim. Кстати, были в комиксах и животные: иногда на рисунках появлялась собака по имени Самсон, а в одной из серий в комиксе была нарисована могилка с именем Фидо на ней — судя по всему, это почивший пес пары. В комиксах 2005 года у пары есть два кота, а в 2009 году девочка плачет над погибшим котиком.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Однако счастье пары омрачила болезнь Роберто: в 1975 году у него диагностировали неизлечимую стадию рака яичек. Мужчина стал сгорать на глазах. Ким перестала работать над комиксами, чтобы проводить больше времени с любимым. Чтобы не расстраивать поклонников комиксов, она попросила английского аниматора Билла Эспри рисовать комиксы за нее, подписывая ее никнеймом. Именно из-под кисти Билла стали выходить первые цветные комиксы с одетыми персонажами "Love is…", которые переняли художники России, Турции и Украины.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Ким была рядом с умирающим Роберто, но до последнего прогоняла от себя мысли о его смерти:

"Следующий год я провела в поисках лекарства, стараясь держать его подальше от плохих новостей", — вспоминает Ким.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Роберто прооперировали в 1975 году. Врачи предупредили: после хирургического вмешательства Роберто с большой вероятностью станет бесплодным.

"Мы говорили о подарках на Рождество, и я сказала Роберто, что не хочу кольцо с бриллиантом, я хочу еще ребенка", — вспоминала Ким. Тогда супруги решили сохранить сперму Роберто на тот случай, если Ким не удастся забеременеть до его смерти".

Однако даже после операции прогнозы медиков были неутешительными. Роберто Касали умер в возрасте 31 года, в 1976 году, и в комиксах остались только девочка Ким и надгробный камень.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Ким решила воплотить свою мечту в жизнь: через 16 месяцев после смерти Роберто она родила ребенка, использовав его замороженную сперму. Это был мальчик, третий сын Мило. Ким была безумно счастлива и получила множество писем поддержки, хотя в религиозной прессе подчеркивали, что она пошла против "религиозной морали".

Фото: picturehistory.livejournal.com

"Роберто и я очень хотели подарить нашим двум сыновьям братика или сестричку. Теперь, благодаря заботе и терпению врачей, это стало возможно: я получила еще одно напоминание о моем чудесном муже, — не слушала злопыхателей женщина, а британские газеты нарекли третьего сына пары "чудесным ребенком".

Фото: picturehistory.livejournal.com

Так, на одной из открыток "Love is" появилась девочка, которая толкает коляску. Подпись гласит: "Рады представить Мило Роберто. Родители: Ким и Роберто (посмертно, посредством искусственного оплодотворения)".

Фото: picturehistory.livejournal.com

— Мило здесь благодаря любви его матери и отца. Если кто-то осуждает подобное, это значит, мир потерял чувство пропорции. Мы пытались завести ребенка посредством искусственного оплодотворения до смерти Роберто. Если бы мой муж был жив, Мило был бы зачат в браке. Что меняет смерть Роберто? — отвечала Ким в ответ на критику.

Фото: picturehistory.livejournal.com

Ким воспитала мальчиков и умерла от рака костей и печени в 55 лет у себя дома в Суррее, в Англии. Ее старший сын Стефано продолжил семейный бизнес. Теперь истории "Love is…" рисует ее сын Билл. По условиям договора, он ставит на рисунках подпись Ким, хотя ее уже нет в живых.

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