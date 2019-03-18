Тропический циклон бушует в Мозамбике и Зимбабве: число жертв возросло до 166 человек

Местные власти предполагают, что погибших может стать больше

Фото: Pixabay

Тропический циклон бушует в Мозамбике и Зимбабве: число жертв возросло до 166 человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/3dc/af4/5c53dcaf43f46.jpg 2019-03-18T11:51:00+02:00 Другие страны Местные власти предполагают, что погибших может стать больше

В Мозамбике и Зимбабве в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", погибли по меньшей мере 166 человек. Об этом сообщают СМИ.

Кроме того, местные власти предупреждают, что эти данные не являются окончательными, и число жертв, скорее всего, будет больше. Также циклон привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии.

Ранее мы писали о том, что в Зимбабве из-за тропического циклона Идай погибли по меньшей мере 65 человек. В стране мощные ливни смыли уже пять крупных мостов, что затрудняет доступ в пострадавшие районы.

А в индонезийской провинции Папуа в результате наводнений и оползней, вызванных ливнями, погибли 77 человек. Кроме того, из-за стихийного бедствия пострадали 116 человек. Спасательные операции в провинции продолжаются.

Кроме того, в конце февраля 2019 года в центральной части индонезийского острова Суматра произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3 балла. Кроме того, ранее на Индонезию из-за землетрясения магнитудой 7,4, которое произошло 28 сентября 2018 года, обрушилось разрушительное цунами. Жертвами стихии стали 2256 человек, еще более 10,6 тысяч получили ранения, а более 223 тысяч местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.

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