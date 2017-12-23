Тропический шторм на Филиппинах: число погибших возросло

Сегодня, 13:59

Десятки тел извлекли из вышедшей из берегов реки

Фото: AFP
Фото: AFP

На Филиппинах в результате тропического шторма "Тембин", который ударил по южной части островного государства, погибли по меньшей мере 133 человека. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечено, что тела 133 человек были найдены на втором по величине острове Филиппинского архипелага Минданао.

По данным полиции, десятки из них извлекли из вышедшей из берегов реки.

Напомним, что ранее сообщалось о 100 погибших.

Не так давно, 17 декабря, из-за оползней, вызванных тропическим штормом "Кай-Так", 26 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести. 

Также летом Филиппины сотрясло мощное землетрясение, эвакуирован президентский дворец.

Ранее на юге Албании непрерывные дожди привели к сильным наводнениям, несколько рек вышли из берегов, в некоторых регионах проводится эвакуации жителей. 

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.
Филиппины, шторм, погибшие

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