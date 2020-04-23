Трюдо: мы выделим 1,1 млрд канадских долларов для борьбы с коронавирусом

Этими деньгами будет оплачено масштабное тестирование населения на наличие коронавируса

Власти Канады направят 1,1 млрд канадских долларов (780 млн долларов США. – Ред.) на поддержку исследований по поиску вакцины от коронавируса и проведение масштабного тестирования населения. Об этом сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо во время ежедневного обращения к нации.

"Мы выделим еще 1,1 млрд долларов на исследования для борьбы с COVID-19", — сказал он. По словам Трюдо, эти средства будут направлены в национальные университеты и исследовательские центры для поиска вакцины и проведения клинических испытаний новых лекарств.

Кроме того, ими будет оплачено масштабное тестирование населения на наличие коронавируса. Премьер-министр отметил, что в настоящее время такие тесты ежедневно проходят 22 тыс. человек, но необходимо "как минимум удвоить эти показатели".

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Ранее власти Канады уже выделили 192 млн канадских долларов (134 млн долларов США. – Ред.) на исследования по поиску вакцины от нового коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени заразились более 40 тыс. человек, 2028 инфицированных умерли, почти 14,5 тыс. человек вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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