Трюдо один дома в самоизоляции: управляет страной и тремя детьми

Многие украинцы, у которых есть дети, столкнулись с трудностями удаленной работы. Но, во всяком случае, им не приходится управлять всей страной во время глобального здравоохранительного кризиса, как премьеру Канады Джастину Трюдо.

Издание Politico обратило внимание на то, как глава канадского правительства, жена которого заразилась коронавирусом, справляется и с государственными, и с семейными делами во время самоизоляции.

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Премьер и его супруга Софи Грегуар-Трюдо воспитывают троих детей: шестилетнего Адриена, 11-летнюю Эллу-Грейс и 12-летнего Ксавье.

Источники издания утверждают, что на данный момент в доме Трюдо нет ни помощников, ни других чиновников – только члены его семьи. Поэтому политик вынужден справляться с детьми самостоятельно: журналисты заметили на одном из фото лежащий на полу конструктор Lego, а также контейнеры с порционной едой, чтобы Трюдо не отвлекался на приготовление пищи.

В то же время, самоизоляция не мешает канадскому премьеру совмещать работу с семьей – он провел телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также участвовал в видеоконференции с лидерами страны "Большой семерки" – в качестве премьерского фотографа выступила его дочь.

Джастин Трюдо. Фото: twitter.com/JustinTrudeau

Карантин не мешает ему давать пресс-конференции с крыльца своего дома, но на прошлой неделе он все же опоздал на вечерний телефонный брифинг – купал сына Адриена.

На прошлой неделе Трюдо обратился не только к взрослым согражданам, но и к детям, напомнив им о временном запрете посещать детские площадки и играть с друзьями, а также о необходимости часто мыть руки.

Напомним, что ранее Канада отказалась участвовать в Олимпиаде-2020 и потребовала перенести ее на год из-за пандемии коронавируса.

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