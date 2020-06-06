Трюдо преклонил колено в память о погибшем афроамериканце Флойде (фотофакт)

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств.
Глава правительства вместе с его участниками преклонил колено в память о погибшем от рук полицейского афроамериканце Джордже Флойде.
По данным местных СМИ, в марше участвуют несколько тысяч человек.
В память о Флойде проходят траурные мероприятия.
Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.
Офицер полиции Дерек Шовин был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.
Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.
Напомним, что ранее в США суд определил залог в размере 750 тысяч долларов троим полицейским, задерживавшим Джорджа Флойда.
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