Трюдо преклонил колено в память о погибшем афроамериканце Флойде (фотофакт)

В марше памяти в Канаде участвуют несколько тысяч человек

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принял участие в марше против жестокости полиции, расизма и дискриминации меньшинств.

Глава правительства вместе с его участниками преклонил колено в память о погибшем от рук полицейского афроамериканце Джордже Флойде.

По данным местных СМИ, в марше участвуют несколько тысяч человек.

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В память о Флойде проходят траурные мероприятия.

Мужчина был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Офицер полиции Дерек Шовин был уволен и обвинен в убийстве третьей степени и непредумышленном убийстве второй степени.

Смерть Флойда вызвала многочисленные акции протеста по всей стране. Во многих городах США мирные акции протестов перетекли в беспорядки, столкновения с полицией и погромы.

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Напомним, что ранее в США суд определил залог в размере 750 тысяч долларов троим полицейским, задерживавшим Джорджа Флойда.

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