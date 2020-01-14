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Трюдо сказал, сколько времени может занять репатриация тел погибших в авиакатастрофе в Иране

14 января, 02:46

Группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг

/ Фото: AFP

Репатриация тел погибших в авиакатастрофе граждан Канады может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.

"Это один из самых главных вопросов, который задавали мне семьи погибших. Для многих из них это связано с вопросами религии — похоронить своих родных как можно быстрее, — сказал он. — К сожалению, в подобных ситуациях мы можем говорить о неделях и даже месяцах".

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Трюдо также напомнил, что группа канадских дипломатов уже получила иранские визы и прибыла в Тегеран для оказания консульских услуг родственникам 57 погибших канадцев. Он также заверил, что Оттава сделает все возможное, чтобы вернуть тела погибших в Канаду как можно быстрее.

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Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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Канада крушение самолет катастрофа тела МАУ Джастин Трюдо

Источник: ТАСС

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