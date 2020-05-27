Трюдо: В Канаде активно готовятся ко второй волне COVID-19

В Канаде активно готовятся к повторной вспышке эпидемии COVID-19 в стране – там закупают большие партии медицинского защитного снаряжения и оборудования.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"В течение прошлых недель мы приняли 40 рейсов с индивидуальным защитным снаряжением. Самолеты по-прежнему будут прилетать чуть ли не ежедневно", - заверил он.

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Кроме того, глава канадского правительства отметил, что страна нарастила объемы закупок снаряжения за рубежом.

"В то же время, мы наращиваем внутреннее производство масок, перчаток, аппаратов искусственной вентиляции легких", – добавил Трюдо.

Он заявил, что федеральному правительству до сих пор удавалось удовлетворять потребности разных регионов Канады в защитных средствах.

"Хотя количество больных в регионах контролируемое, провинции понимают, что в случае наступления второй волны, они должны иметь возможность отреагировать очень быстро. Именно поэтому мы стараемся удостовериться, что им это удастся", - резюмировал премьер-министр.

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Стоит отметить, что в Канаде по состоянию на 26 мая было подтверждено почти 86 тысяч случаев COVID-19, болезнь унесла жизни 6566 человек.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможности второй волны эпидемии коронавируса и поставил перед чиновниками задачу подготовиться к максимально быстрой реакции на подобное развитие событий.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заверил, что в случае второй волны коронавируса страна не будет закрывать границы.

Также сообщалось, что Трамп считает, что именно американские специалисты делают большие успехи в разработке препаратов и методов лечения COVID-19

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