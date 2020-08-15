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Трюдо заявил, что во время взрыва в Бейруте погибли канадцы

15 августа, 03:17

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Премьер выразил соболезнования родным и близким погибших

Два гражданина Канады погибли во время взрыва в Бейруте. Об этом говорится в заявлении канадского премьер-министра Джастина Трюдо, – пишет ТАСС.

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"Я присоединяюсь к канадцам, которые оплакивают гибель двух граждан Канады во время взрыва в Бейруте", — сказал он. Трюдо также выразил соболезнования родным и близким погибших. По информации телеканала CBC, одной из погибших является трехлетняя девочка.

Премьер-министр также сообщил об отправке специальной группы госслужащих в Ливан для обеспечения на месте необходимой помощи канадским гражданам. Кроме того, он заявил, что гражданам Ливана, которые временно находятся в Канаде, будет разрешено продлить их пребывание в стране, если из-за взрыва они не могут вернуться домой.

Ранее Трюдо сообщил, что Канада окажет помощь Ливану в общей сложности на 22,5 млн долларов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 августа в столице Ливана прогремел оглушительный взрыв в порту города. Он был такой силы, что на мгновение образовался "гриб", похожий на ядерный, а ударная волна разгромила половину города и даже дошла по морю до Кипра (около 250 км). По состоянию на 9 августа число погибших достигло 220 (это только те, о которых известно), а ранения разной степени тяжести получили более шести тысяч жителей. Более 300 тысяч человек остались без крова. Местные власти объявили Бейрут районом стихийного бедствия и ввели чрезвычайное положение. Ущерб от взрыва сейчас оценивается в 15 миллиардов долларов.

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Причиной взрыва стали 2 700 тонн нитрата аммония — аммиачной селитры, которая хранилась на складе в порту шесть лет. Ее в 2014 году экспроприировали с судна Rhosus, которым владел россиянин Игорь Гречушкин из Хабаровска. По делу о взрыве уже задержаны два десятка чиновников – под домашний арест попала вся администрация порта.

Читайте все подробности о взрыве в Бейруте, а также смотрите видео взрыва в замедленной сьемке:

Взрыв в Бейруте показали в замедленной съемке

Все подробности в спецтеме Мощный взрыв в Бейруте

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Канада погибшие Джастин Трюдо взрыв в Бейруте

Источник: ТАСС

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