Турции нужны российские системы С-400 – Эрдоган

Анкара рассчитывает получить российские зенитные ракетные системы С-400 в максимально короткие сроки. Об этом в пятницу заявил президент страны Тайип Эрдоган.

"У Турции есть потребность в российских зенитных ракетных системах С-400. Договоренности по ним завершены. Надеемся, что мы их получим в максимально короткие сроки", – приводит слова президента Турции Анатолийское агентство.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 начнут поставлять в Турцию к концу 2019 года.

"Первые комплекты будут доставлены до конца следующего года", – приводит издание "Йени шафак" слова министра, прибывшего на саммит НАТО в Брюсселе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что подписал документы по сделке о покупке у России ЗРС С-400. 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.

Тем временем в США конкретизировали, чем Турции грозит покупка С-400 у России.



