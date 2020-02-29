Турция атаковала штаб сирийской армии под Алеппо: есть погибшие

Турецкие военные пустили в ход БПЛА и артиллерию

Беспилотные летательные аппараты турецких военных ударили по штабу сирийских войск в районе Эз-Зерба к югу от города Алеппо. Об этом сообщают местные СМИ.

После БПЛА огонь открыла и турецкая артиллерия. Турки ударили по позициям сирийских военных. Также атаку на город начала вооруженная оппозиция. В результате ракетной атаки есть погибшие и раненые, но их численность не приводится.

Ранее мы писали, что вооруженные силы Турции на территории Сирии с помощью беспилотника уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-С1". Впечатляющее видео уже появилось в сети.

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Напомним, из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии Совет безопасности ООН провел срочное заседание. Его созвали по запросу сразу нескольких стран: США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Эстонии и Доминиканской республики. Во время этой встречи постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синироглу назвал сирийский авиаудар "воинственным актом агрессии против Турции".

Кроме, того президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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