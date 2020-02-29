Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,56
26,93

Турция атаковала штаб сирийской армии под Алеппо: есть погибшие

29 февраля, 15:19

Тина Наринецкая

Турецкие военные пустили в ход БПЛА и артиллерию

Беспилотные летательные аппараты турецких военных ударили по штабу сирийских войск в районе Эз-Зерба к югу от города Алеппо. Об этом сообщают местные СМИ.

После БПЛА огонь открыла и турецкая артиллерия. Турки ударили по позициям сирийских военных. Также атаку на город начала вооруженная оппозиция. В результате ракетной атаки есть погибшие и раненые, но их численность не приводится.

Ранее мы писали, что вооруженные силы Турции на территории Сирии с помощью беспилотника уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-С1". Впечатляющее видео уже появилось в сети.

Реклама

Напомним, из-за эскалации вооруженного конфликта в Сирии Совет безопасности ООН провел срочное заседание. Его созвали по запросу сразу нескольких стран: США, Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Эстонии и Доминиканской республики. Во время этой встречи постоянный представитель Турции в ООН Феридун Синироглу назвал сирийский авиаудар "воинственным актом агрессии против Турции".

В тренде
В США троллят россиян: американский вертолет уничтожил танк "Армата" и БМП "Курганец"
Фото: helis.com

Кроме, того президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин обсудили эскалацию в Сирии и гибель турецких военных.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Сирия Турция атака алеппо бпла

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус
Коронавирус "захватывает" Европу: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузы
Китай неожиданно купил миллион тонн украинской кукурузыЭкономика
Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИ
Турция атаковала российскую авиацию в Сирии – СМИДругие страны
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фото
Представитель Зеленского вживую увидел военную базу РФ в Грузии: опубликованы фотоУкраина
Эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары: протесты только усилились (фото и видео)
Эвакуированных из Китая везут в Новые Санжары: протесты только усилились (фото и видео)Другие регионы
Не Китай: врачи сделали важное заявление об источнике коронавируса
Не Китай: врачи сделали важное заявление об источнике коронавирусаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...