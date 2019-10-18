Турция готова продолжить операцию в Сирии: Эрдоган назвал условие

Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции

/ Фото: AFP

Если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию. Об этом заявил журналистам турецкий лидер Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Стамбуле.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но с еще большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

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Ранее Эрдоган сообщил, что протяженность зоны безопасности в Сирии вдоль турецкой границы составит 440 км. Трецкий лидер добавил, что глубина зоны составит 32 км, что было согласовано с США. Он также опроверг информацию о продолжающихся военных действиях на севере Сирии, комментируя достигнутое накануне соглашение с США о прекращении огня.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

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