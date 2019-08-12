Турция готовит военную операцию в Сирии: Анкара обратилась к Вашингтону

Турция не позволит США застопорить процесс подготовки к операции к востоку от Евфрата

Турецкие военные / Фото: AFP

США не удастся остановить планируемую Турцией военную операцию на восточном берегу Евфрата в Сирии. Об это заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Турция не позволит США застопорить процесс (подготовки – Ред.) к операции к востоку от Евфрата, как они сделали в случае с Манбиджем", – цитирует министра агентство "Анадолу".

"Мы (Турция – Ред.) любой ценой очистим от террористов Рабочей партии Курдистана и "Отрядов народной самообороны" зону восточнее Евфрата, как мы сделали в Сирии в Африне и Джераблусе", – добавил министр.

Ранее в августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести контртеррористическую операцию на сирийской территории на восточном берегу Евфрата.

Реклама

В ответ глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США намерены предотвратить одностороннюю военную операцию Турции на севере Сирии.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

В тренде Украина готовится к запуску рынка земли: как настроить работу государственных органов

Сейчас Анкара старается проработать шаги, которые необходимо будет реализовать, когда американцы покинут зону операции.

В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции "Щит Евфрата", которая была начата в 2016 году на севере Сирии против "Исламского государства" и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".

В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

В то же время, напомним, в Пентогане уже жестко раскритиковали планы турецкого президента Реджепа Эрдогана провести военную операцию в Сирии. Новый министр обороны США Марк Эспер назвал ее "неприемлемой". Он заверил, что Соединенные Штаты предотвратят одностороннее вторжение Турции в Сирию, но выразил надежду на то, что Вашингтону удастся достичь соглашения с Анкарой по этому вопросу.

Мы также сообщали о мощном взрыве в сирийском городе Африн, где в воздух взлетел припаркованный в центре города автомобиль. Жертвами атаки стали 11 человек, еще 35 были ранены.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама