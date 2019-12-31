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Турция готовит войска к отправке в Ливию: подробности

31 декабря, 01:57

Парламент Турции рассмотрит закон об отправке войск

Турецкие войска. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Турецкие войска. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Великое национальное собрание (парламент) Турции рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность отправки войск в Ливию, 2 января. Об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

По его данным, для этого депутаты проведут внеочередное собрание, чтобы также проголосовать по данному законопроекту, который ранее в был представлен в парламенте.

Ранее турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Турция по просьбе признанного ООН Правительства национального согласия Ливии направит в эту страну войска.

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Официальные лица в Триполи подтвердили, что направили Анкаре официальную просьбу оказать военную поддержку в воздухе, на земле и на море.

В прошлом месяце Турция подписала два отдельных соглашения с правительством Ливии – одно о безопасности и военном сотрудничестве, а другое – о морских границах в восточной части Средиземного моря.

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Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Напомним, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из ЧВК "Вагнера" . По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке.

Наемники воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который объявил наступление на Триполи и пытается свергнуть Правительство национального согласия в столице Триполи, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание NYT, правительство в Триполи поддерживает только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично — Франции.

Также сообщалось, что во время гражданской войны в Ливии погибли до 35 наемников из России , которая официально отрицает свое участие в этом конфликте.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что наемников ЧВК "Вагнер" неоднократно фиксировали на Донбассе , где они участвовали в боевых действиях на стороне местных сепаратистов.

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Ливия Турция войска

Источник: ТАСС

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