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Турция и Иран впервые провели совместную операцию против курдов

Сегодня, 15:28

Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе

Фото: AFP
Турция и Иран впервые провели совместную операцию против курдов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/f9c/e77/5c8f9ce77ac32.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/f9c/e77/5c8f9ce77ac32.jpg Другие страны Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе

Турция и Иран в понедельник впервые провели совместную антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Куридстана (РПК). Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.

"Сегодня в 8 утра мы вместе с Ираном впервые провели совместную операцию", - приводит его слова телеканал ТРТ.

Как уточняет Анатолийское агентство, направленная против РПК операция Анкары и Тегерана носит продолжительный характер. Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе. "О результатах операции мы объявим позднее", - подчеркнул Сойлу.

РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции, как и в Иране, РПК считают сепаратистской террористической организацией.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии. 

"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если она атакует курдов", – написал глава Белого дома и призвал создать "буферную зону" в 20 миль (около 32 км).

Стоит напомнить, что Турция заявила о подготовке к началу военной операции в Сирии, главной целью которой должна были стать очистка города Манбидж от вооруженных курдских отрядов для передачи арабскому населению.

Турция уже провела на территории Сирии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.

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Тег Иран, Турция, курды

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ТАСС

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