Турция и Иран впервые провели совместную операцию против курдов
Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе
Турция и Иран в понедельник впервые провели совместную антитеррористическую операцию против членов Рабочей партии Куридстана (РПК). Об этом сообщил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу.
"Сегодня в 8 утра мы вместе с Ираном впервые провели совместную операцию", - приводит его слова телеканал ТРТ.
Как уточняет Анатолийское агентство, направленная против РПК операция Анкары и Тегерана носит продолжительный характер. Совместные действия предпринимаются на турецко-иранской границе. "О результатах операции мы объявим позднее", - подчеркнул Сойлу.
РПК с 1984 года ведет вооруженную борьбу за предоставление независимости населенным преимущественно курдами юго-восточным районам Турции. После обострения конфликта в июле 2015 года были убиты несколько тысяч турецких военнослужащих и сотни боевиков. В Турции, как и в Иране, РПК считают сепаратистской террористической организацией.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Турции серьезными экономическими мерами в случае ее нападения на курдов на территории Сирии.
"Мы экономически разорим Турцию в том случае, если она атакует курдов", – написал глава Белого дома и призвал создать "буферную зону" в 20 миль (около 32 км).
Стоит напомнить, что Турция заявила о подготовке к началу военной операции в Сирии, главной целью которой должна были стать очистка города Манбидж от вооруженных курдских отрядов для передачи арабскому населению.
Турция уже провела на территории Сирии две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован населенный курдами регион Африн.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Турция и Иран впервые провели совместную операцию против курдов". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тысячи человек покинули последний оплот ИГИЛ в Сирии
Многие из этих людей – боевики ИГ, согласившиеся сдаться
Атака на "последний оплот ИГИЛ" в Сирии: стали известны подробности
Операция курдов в Багузе начнется после того, как населенный пункт покинут все способные сделать это мирные жители