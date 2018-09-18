Турция идет на риск военной конфронтации с Россией в Сирии – Die Welt

Сирия имеет для Эрдогана слишком большое значение, чтобы бездействовать и смотреть на то, как там переделываются сферы влияния

В Идлибе для Анкары все идет не по плану, мирного решения ситуации не предвидится. Однако Турция не намерена сдаваться: она усиливает военное присутствие в Сирии и поставляет боевикам оружие.

Об этом со ссылкой на немецкое издание Die Welt, пишет Inopressa.

Из недавних переговоров с Россией и Ираном о судьбе Идлиба Турция вышла ни с чем – стороны отклонили требование Анкары о перемирии.

"Но сдаваться Турция не намерена: она вооружает свои войска в Идлибе и поставляет боевикам оружие. Это доказывают видеозаписи в интернете и сообщения Reuters", - говорится в статье.

Как отмечается, вся сирийская политика Турции оказалась на кону. Если Идлиб будет захвачен (правительственными войсками), она потеряет свои боевые отряды Национальной армии".

"Теперь правительство щедро снабжает разнообразные группы боевиков в Идлибе оружием и боеприпасами". Reuters цитирует одного полевого командира, который указывает на то, что им "пообещали полную поддержку турецкой армии в случае затяжной войны".

Несомненно, турецкое оружие окажется и у боевиков, поскольку боевики в Идлибе сформировали в преддверии военной операции единый штаб обороны, говорится далее.

По мнению политических наблюдателей, "весьма маловероятно", что Анкара в случае наступления сирийской армии рискнет пойти на конфронтацию. "Однако исключать этого на фоне наращивания военного присутствия не стоит", - отмечает автор статьи.

"Соседняя Сирия имеет для президента Эрдогана слишком большое значение, чтобы бездействовать и смотреть на то, как там переделываются сферы влияния, - отмечается в статье. - С началом гражданской войны в стране в 2011 году турецкие власти поддерживали силы, выступавшие против президента Асада, – Анкара вложила в оппозицию миллионы".

После того "как Асаду при поддержке России и Ирана удалось удержаться в седле, Турция два года назад взяла более прагматичный курс и попыталась извлечь стратегическую выгоду из новой ситуации", говорится в статье. Сегодня значительная часть территории северной Сирии занята турецкими войсками и верными Анкаре частями Сирийской национальной армии.

"Поставки оружия боевикам при этом становятся откровенным афронтом в адрес России. Турция пытается оказывать давление и дает понять, что битва за Идлиб будет долгой и сложной. Анкара во что бы то ни стало хочет добиться перемирия – лишь так ей удастся спасти боевиков в Идлибе, которые смогут перебраться в подконтрольную Турции часть страны", - говорится в статье.

В пятницу в Стамбуле состоится встреча представителей Турции, России, Франции и Германии, посвященная Идлибу, передает Die Welt.

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Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.

Провинция Идлиб на севере страны – последний во всей Сирии анклав антиправительственных группировок. Регион был захвачен коалицией различных антиправительственных группировок в 2012-2013 годах. Окончательно сирийская армия покинула его под давлением боевиков после поражения в битве за Идлиб 24-28 марта 2015 года.