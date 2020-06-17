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Турция начала атаку против курдов в Иране

17 июня, 02:50

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В операции задействованы силы специального назначения и боевые вертолеты

Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин на севере страны в рамках новой антитеррористической операции под названием "Коготь тигра", которая проводится против Рабочей партии Курдистана (РПК – Ред). Об этом заявили в Министерстве национальной обороны Турции.

В операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА.

15 июня турецкое оборонное ведомство информировало о начале антитеррористической операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака "Коготь орла". По данным телеканала "Аль-Арабия", ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.

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Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией. Из-за этого Минобороны Турции подчеркнуло, что намерено "вести борьбу до последнего нейтрализованного террориста".

Ранее сообщалось, что Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

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Иран Турция атака операция курды

Источник: Интерфакс

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