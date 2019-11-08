Турция начала новую военную операцию против курдов

На этот раз Анкара объявила о наступлении на членов "Рабочей партией Курдстана" в Ираке

Турецкие войска. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Едва завершив военную операцию "Источник мира" в Сирии, турецкие власти начинают новую кампанию против курдов, на этот раз – против иракских и на территории своей страны.

Об этом, как сообщило агентство Anadolu, 8 ноября объявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

Антитеррористическая операция "Киран-5" будет проходить в трех провинциях на востоке страны: Диярбакыр, Бингель и Муш. В военных действиях планируют задействовать более 2,6 тысяч военнослужащих и 179 групп спецназа.

Реклама

Цель операции – "нейтрализация" (то есть пленение либо ликвидация) связанных с "Рабочей партией Курдстана" (РПК) группировок, которые действуют на севере Ирака на границе с Турцией.

В тренде Грозит ли Трампу импичмент: украинские политологи дали прогноз

Конфликт Турции с курдами, которые стремятся создать собственное государство Курдистан, длится десятилетиями. По данным журналистов, жертвами терактов РПК за последние 30 лет стали около 40 тысяч турецких граждан.

Напомним, в прошлом месяце Вооруженные силы Турции провели военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Позже турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара начнет новую операцию и освободит северо-восток Сирии от курдских формирований в случае, если они останутся в приграничной с Турцией зоне безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама