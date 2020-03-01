Турция начала военную операцию против Башара Асада в Сирии

Анкара требует от сирийского "друга Путина" прекратить атаки по турецким военным и отвести войска из Идлиба

В ответ на авиаудар по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, в результате которого погибли 36 военнослужащих, Турция начала операцию "Весенний щит" против режима диктатора Башара Асада.

Об этом, как пишет Anadolu, 1 марта сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, заверив в том, что его страна не собирается вступать в вооруженное противостояние с Россией.

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"Наша задача – предотвращение преступлений режима Башара Асада, устранение радикализации и предотвращения миграции. Вооруженные силы Турции основываются на праве на самооборону. Нашей целью является только сторонники Асада, которые атакуют расположения турецких военных", – подчеркнул Акар.

По словам главы оборонного ведомства, с начала операции – фактически , 27 февраля – Турция уничтожила в Сирии беспилотник, 8 вертолетов, 103 танков, 72 артиллерийских установки, 3 системы ПВО и 2212 сирийского военных.

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Акар также пригрозил, что Турция будет наносить мощные удары в ответ на любые атаки по своим войскам в идлибской зоне деэскалации.

Кроме того, он передал, что ждет от России содействия с тем, чтобы войска Асада прекратили атаки и отвели силы за пределы зоны.

Напомним, что ранее в этот день стало известно о том, что турецкие военные сбили в Сирии два бомбардировщика Су-24 подконтрольных Асаду сил. Утверждается, что оба пилота успели катапультироваться и выжили.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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