Українська
$ 26,73
30,21
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

15 июня, 09:52

Денис Беспалов Денис Беспалов

Турецкая авиация уже нанесла удары по 81 цели

Турция ночью 15 июня начала на севере Ирака военную операцию "Коготь орла". Цель турецких военных – ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции. Прошлой осенью Турция проводила операцию против курдов в Ираке.

Операция проводится в североиракских регионах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. ВС Турции применяют только авиацию для нанесения точечных ударов по целям РПК

Как сообщается, турецкая авиация уже нанесла удары по 81 цели на севере Ирака.

Реклама

Читайте также: Эрдоган призвал Ирак не допустить референдума о независимости курдов

В тренде
Невзоров о Ефремове: Надо выбирать – трезвенник при галстуке либо великий актер

"В ходе операции был уничтожен 81 объект террористов, угрожающих нашей стране, нации и границам. В их числе укрытия, схроны и пещеры. Самолеты благополучно вернулись на свои базы", – сообщило Минобороны Турции.

Миноороны подчеркнуло, что намерено "вести борьбу до последнего нейтрализованного террориста".

Ранее сообщалсоь, что Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

Эрдоган сделал заявление о Сирии. Источник: Агентство Анадолу

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Ирак Турция курды

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 июня
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 июняЕвросоюз
Россия возвращается в
Россия возвращается в "Большую семерку": зачем Трамп хочет снова дружить с ПутинымСША
ВОЗ передумала: маски носить надо
ВОЗ передумала: маски носить надоСША
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видео
Мужчина тайно заглядывал женщине под юбку и попал на видеоFun
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогноз
Завершение пандемии коронавируса: в ВОЗ сделали неутешительный прогнозДругие страны
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)
Украина 15 июня запускает авиасообщение: кто и куда сможет полететь (инфографика)Транспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять