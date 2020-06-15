Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

Турецкая авиация уже нанесла удары по 81 цели

Турция ночью 15 июня начала на севере Ирака военную операцию "Коготь орла". Цель турецких военных – ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции. Прошлой осенью Турция проводила операцию против курдов в Ираке.

Операция проводится в североиракских регионах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. ВС Турции применяют только авиацию для нанесения точечных ударов по целям РПК

Как сообщается, турецкая авиация уже нанесла удары по 81 цели на севере Ирака.

Реклама

Читайте также: Эрдоган призвал Ирак не допустить референдума о независимости курдов

"В ходе операции был уничтожен 81 объект террористов, угрожающих нашей стране, нации и границам. В их числе укрытия, схроны и пещеры. Самолеты благополучно вернулись на свои базы", – сообщило Минобороны Турции.

Миноороны подчеркнуло, что намерено "вести борьбу до последнего нейтрализованного террориста".

Ранее сообщалсоь, что Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

Эрдоган сделал заявление о Сирии. Источник: Агентство Анадолу

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама