Турция начала военную операцию против курдов на севере Ирака

Турция ночью 15 июня начала на севере Ирака военную операцию "Коготь орла". Цель турецких военных – ликвидировать объекты Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции. Прошлой осенью Турция проводила операцию против курдов в Ираке.
Операция проводится в североиракских регионах Синджар, Караджак, Кандиль, Зап, Авашин-Басьян и Хакурк. ВС Турции применяют только авиацию для нанесения точечных ударов по целям РПК
Как сообщается, турецкая авиация уже нанесла удары по 81 цели на севере Ирака.
Читайте также: Эрдоган призвал Ирак не допустить референдума о независимости курдов
"В ходе операции был уничтожен 81 объект террористов, угрожающих нашей стране, нации и границам. В их числе укрытия, схроны и пещеры. Самолеты благополучно вернулись на свои базы", – сообщило Минобороны Турции.
Миноороны подчеркнуло, что намерено "вести борьбу до последнего нейтрализованного террориста".
Ранее сообщалсоь, что Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Сирии. Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк