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Турция намерена представить свой первый истребитель в 2023 году

Сегодня, 10:38

Впервые о намерениях создать опытный образец первого истребителя собственного производства Анкара заявила в 2017 году

Фото: wikipedia
Турция намерена представить свой первый истребитель в 2023 году //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a40/706/5c7a40706500e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a40/706/5c7a40706500e.jpg Другие страны Впервые о намерениях создать опытный образец первого истребителя собственного производства Анкара заявила в 2017 году

Турция намерена представить первый истребитель собственного производства в 2023 году, а в 2026 совершить первый испытательный полет. Об этом заявил в субботу вице-президент Турции Фуат Октай.

"Презентация первого турецкого истребителя произойдет в 2023 году. Мы сможем увидеть его в небе уже в 2026 году. В 2031 году они поступят на вооружение Турции", - приводит слова политика Анатолийское агентство.

Впервые о намерениях создать опытный образец первого истребителя собственного производства в ноябре 2017 года сообщил экс-министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли. Тогда глава Минобороны отметил, что в реализации проекта участвуют многие страны, в том числе Великобритания, однако Турция идет таким путем, чтобы не зависеть в конечном итоге от какой-либо одной страны или компании.

Напомним, три страны НАТО пытаются отговорить Турцию от покупки российских С-400.

Ранее сообщалось, что ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые будут поставлены из Турции в Украину, могут действовать в радиусе 150 километров и нести полезную нагрузку в 50 кг, достигая скорости в 222 километров в час.

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Тег Турция, истребитель, презентация

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Источник:

ТАСС

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