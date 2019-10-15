Турция намерена в два этапа вернуть в Сирию три миллиона беженцев – Эрдоган

Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения

Фото: Murat Kula/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Турция на первом этапе вернет в Сирию 1 млн беженцев, на втором этапе – еще 2 млн человек, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя военную операцию Анкары.

"Дай Бог, за короткое время, приведя в безопасное состояние нашу границу до Ирака, на первом этапе в Сирию вернутся 1 млн беженцев, на втором – еще 2 млн человек", - сказал Эрдоган во вторник в Баку на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ).

Ранее Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма, исходящая с северо-востока Сирии.

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Он также выразил обеспокоенность в связи с позицией ряда арабских государств, которые "после начала операции "Источник мира" вдруг захотели восстановить членство Дамаска в ЛАГ (Лиге арабских государств. – Ред.)".

По данным агентства, Эрдоган подчеркнул, что "утверждения о том, что операция "Источник мира" направлена против этнических курдов ... и нанесет удар по политическому урегулированию в этой стране – ложь и вздор", и целью Анкары "являются террористы".

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Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

После этого президент США Дональд Трамп приказал вывести американских военных из Сирии, чтобы не допустить их участия в боях между турецкой армией и подразделениями курдов.

В свою очередь в ЕС осудили проведение Турцией операции "Источник мира" на севере Сирии , а также подчеркнули негативные последствия военной операции.

Также страны Европы выступили за введение ограничения на поставку оружия Турции. О поддержке эмбарго уже заявила Швеция, Бельгия, Испания, Франция, Люксембург, Австрия, Нидерланды, Ирландия, Латвия и Германия. Впрочем, единогласия по вопросу поставок станы еще не достигли.

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