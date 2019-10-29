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Турция нанесла удар по российским военным в Сирии: видео

29 октября, 15:49

Атака произошла в пределах зоны совместного российско-турецкого патрулирования

На севере Сирии, где недавно завершилась операция турецких Вооруженных сил "Источник мира", обстреляли российских военных, в результате чего несколько человек были ранены.

Об этом 29 октября сообщили в мониторинговом центре Conflict Intelligence Team, ссылаясь на турецкого аналитика Мутлу Чивироглу. Он опубликовал видео с места событий, на котором виден человек с нашивкой российской военной полиции и слышна русская речь.

Чивироглу утверждает, что артиллерийский обстрел был совершен с турецкой стороны границы и что в результате произошедшего несколько человек были ранены.

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Эти данные подтверждает и находящаяся на северо-востоке Сирии итальянская журналистка Бенедетта Аргентиери – по ее информации ранения получили один российский военный и четыре мирных жителя.

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Фото: Шеметов Максим

Инцидент случился в расположенном на границе с Турцией населенном пункте Дербисия, который входит в 10-километровую зону совместного российско-турецкого патрулирования, установленную в рамках договоренностей по итогам встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Сочи 22 октября.

Напомним, 9 октября Вооруженные силы Турции начали наступление на позиции курдов на северо-востоке Сирии. Позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий и создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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Россия Сирия Турция артиллерийский обстрел армия РФ армия России

Источник: Сегодня

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