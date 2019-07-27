Турция найдет альтернативу американским F-35 – Эрдоган

В России уже заявили, что готовы поставлять свои самолеты Су-35 в Турцию

Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция обратится к другим странам для покупки истребителей, если США не будут продавать ей самолеты F-35. Об этом передает Reuters.

Эрдоган отметил, что Турция может также пересмотреть вопрос о приобретении усовершенствованного самолета американской компании Boeing.

"Вы не даете нам F-35? Хорошо, тогда извините нас, но нам снова придется принять меры и по этому вопросу, и мы обратимся в другое место. Даже если мы не получим F-35, мы покупаем у США 100 современных самолетов Boeing, соглашение подписано ... В настоящий момент прибыл один из самолетов Boeing, и мы осуществляем платежи, мы хорошие клиенты. Но, если так будет продолжаться, нам придется пересмотреть это", – сказал президент Турции.

Российский государственный конгломерат "Ростех" уже заявил, что Москва будет готова поставлять свои самолеты Су-35 в Турцию, если Анкара попросит их. Однако турецкие чиновники заявили, что пока не ведут переговоры с Москвой об альтернативах самолетам F-35.

Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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