Турция не будет прекращать буровые работы возле Кипра после санкций ЕС

Совет Европейского Союза отказал проводить совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией

Фото: AFP

Несмотря на веденные Евросоюзом ограничения в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море, буровые работы будут продолжены и активизированы.

Об этом заявил турецкий МИД.

Ранее Совет ЕС из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", – говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.

Как сообщило Anadolu Agency, "Турция активизирует свою деятельность в этом направлении".

Напомним, что, по мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно.

Развертывание Анкарой двух кораблей для поиска нефти и газа вызвало спор с Республикой Кипр. Оффшорная зона, куда были отправлены суда, является частью того, что международное сообщество признает в качестве исключительной экономической зоны Республики Кипр, которая пригласила западных гигантов, таких как ExxonMobil и France Total.

Турция заявляет, что ее действия соответствуют международному праву, и что она ведет бурение на своем континентальном шельфе.

Напомним, что на фоне конфликта с Турцией, несмотря на помощь Анкары в разрешении эмигрантского кризиса, Кипр даже блокировал переговоры о ее вступлении в Евросоюз.

При этом в момент экономической войны с США, когда администрация Дональда Трампа обложила Турцию пошлинами на сталь и алюминий, Евросоюз занял позицию Анкары.

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