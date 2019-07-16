Турция не будет прекращать буровые работы возле Кипра после санкций ЕС
Совет Европейского Союза отказал проводить совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией
Несмотря на веденные Евросоюзом ограничения в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море, буровые работы будут продолжены и активизированы.
Об этом заявил турецкий МИД.
Ранее Совет ЕС из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.
"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", – говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.
Как сообщило Anadolu Agency, "Турция активизирует свою деятельность в этом направлении".
Напомним, что, по мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно.
Развертывание Анкарой двух кораблей для поиска нефти и газа вызвало спор с Республикой Кипр. Оффшорная зона, куда были отправлены суда, является частью того, что международное сообщество признает в качестве исключительной экономической зоны Республики Кипр, которая пригласила западных гигантов, таких как ExxonMobil и France Total.
Турция заявляет, что ее действия соответствуют международному праву, и что она ведет бурение на своем континентальном шельфе.
Напомним, что на фоне конфликта с Турцией, несмотря на помощь Анкары в разрешении эмигрантского кризиса, Кипр даже блокировал переговоры о ее вступлении в Евросоюз.
При этом в момент экономической войны с США, когда администрация Дональда Трампа обложила Турцию пошлинами на сталь и алюминий, Евросоюз занял позицию Анкары.
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