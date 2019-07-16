Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Турция не будет прекращать буровые работы возле Кипра после санкций ЕС

16 июля, 06:04

Совет Европейского Союза отказал проводить совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией

Фото: AFP

Несмотря на веденные Евросоюзом ограничения в отношении Турции из-за бурения в Средиземном море, буровые работы будут продолжены и активизированы.

Об этом заявил турецкий МИД.

Ранее Совет ЕС из-за бурения на углеводороды, проводимого Турцией в исключительной экономической зоне Кипра, ЕС принял ряд ограничительных мер.

"В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции совет принимает решение приостановить переговоры по всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте и решает не проводить Совет ассоциации и другие совещания высокого уровня в рамках диалога между ЕС и Турцией", – говорится в постановлении, распространенном в Брюсселе.

Как сообщило Anadolu Agency, "Турция активизирует свою деятельность в этом направлении". 

Напомним, что, по мнению Брюсселя, Турция проводит буровые работы по добыче нефти и газа у побережья Кипра незаконно.

Развертывание Анкарой двух кораблей для поиска нефти и газа вызвало спор с Республикой Кипр. Оффшорная зона, куда были отправлены суда, является частью того, что международное сообщество признает в качестве исключительной экономической зоны Республики Кипр, которая пригласила западных гигантов, таких как ExxonMobil и France Total.

Турция заявляет, что ее действия соответствуют международному праву, и что она ведет бурение на своем континентальном шельфе.

Напомним, что на фоне конфликта с Турцией, несмотря на помощь Анкары в разрешении эмигрантского кризиса, Кипр даже блокировал переговоры о ее вступлении в Евросоюз.

При этом в момент экономической войны с США, когда администрация Дональда Трампа обложила Турцию пошлинами на сталь и алюминий, Евросоюз занял позицию Анкары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кипр, Турция, ЕС, санкции, геология , Совет ЕС, бурение, шельф

Вы сейчас просматриваете новость " Турция не будет прекращать буровые работы возле Кипра после санкций ЕС". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЕС ввел санкции против Турции из-за геологоразведки у берегов Кипра

Сегодня, 01:12

Страны ЕС ограничат финансовую помощь Турции

Евросоюз угрожает Турции санкциями из-за Кипра

Вчера, 12:43

Брюссель не станет закрывать глаза на нарушения в отношении одного из своих членов

Турция получила шесть партий деталей для российских С-400

14 июля, 12:09

Позже в этот день ожидается еще один самолет с компонентами для ракетных комплексов

США объявят о введении санкций против Турции из-за покупки С-400

14 июля, 02:44

Выбор стоял между тремя разными пакетами мер, из которых был выбран наиболее целесообразный

Слава из "НеАнгелов" показала, чем заняла себя после развода

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

GDPR: все, что необходимо знать о регламенте по защите данных

Слава из "НеАнгелов" показала, чем заняла себя после развода

Голодать не придется: способы сушиться и худеть за счет питания

Красотка дня: фитнес-модель Аманда Маноэла на велосипеде. Фото

Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум

GDPR: все, что необходимо знать о регламенте по защите данных

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Украина и Молдова: как будут развиваться отношения после политического кризиса

13 июля, 07:51

К решению проблемных украинско-молдавских вопросов Украине необходимо подходить еще и с позиции сдерживания российского влияния в Молдове

Летнего зноя не ждите: прогноз погоды в Украине на неделю

13 июля, 07:37

В понедельник, 15 июля дожди с грозами везде, кроме Харьковской, Донецкой и Луганской областей

Отменят ли повышение пенсий – эксклюзивное интервью Гройсмана

5 продуктов, помогающих быстро засыпать

Украинская знаменитость пожаловалась на няню-изверга
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь