Турция не намерена спрашивать разрешения на покупку российских С-400 – Эрдоган

Турция не намерена спрашивать у кого-либо разрешения в вопросах приобретения у России зенитных ракетных систем С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы заключили с Россией соглашение по С-400, и некоторых это беспокоит. Вы извините, но мы не будем спрашивать у кого-либо разрешения", – сказал он.

Напомним, что власти США считают, что Турции как члену НАТО не следует приобретать у России зенитные ракетные системы С-400. Их приобретение отразится на участии Турции в совместных с США военно-промышленных проектах, в том числе том, который предусматривает производство истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

Как сообщалось, президент Турции 31 августа заявил, что Анкара рассчитывает "получить С-400 в максимально короткие сроки".

Как известно, в ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. А в июле 2017 Эрдоган заявил о подписании Анкарой и Москвой определенных документов в рамках соглашения о покупке российских комплексов. А 29 сентября 2017 года помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин сообщил, что Турция внесла аванс в рамках контракта по С-400.