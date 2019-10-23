Турция не планирует проводить новую операцию в Сирии

В Минобороны страны сообщили, что на данном этапе в этом нет необходимости

Фото: REUTERS/Stoyan Nenov/File Photo

Турция заявила, что не собирается проводить новую операцию в Сирии. Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны страны.

"На данном этапе нет необходимости в осуществлении новой операции за пределами зоны текущей операции, осуществляемой ВС Турции на севере Сирии", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Евросоюз требует от Турции полного прекращения боевых действий в Сирии и считает прекращение огня, о котором объявили Анкара и Вашингтон, не перемирием, а требованием полной капитуляции курдов.

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А турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил: если достигнутые с Соединенными Штатами договоренности по отводу курдских формирований в Сирии не будут выполнены, Турция продолжит операцию.

"Если США выполнят свои обещания до вечера вторника (22 октября), вопрос будет решен. Если нет, операция "Источник мира" продолжится, но еще с большей решимостью", - подчеркнул Эрдоган.

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Он также добавил, что Турция не станет выводить свои силы из районов на севере Сирии, занятых в результате операции.

Ранее вице-президент США Майкл Пенс на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре заявил, что Турция согласилась приостановить свою военную операцию на северо-востоке Сирии на 120 часов. Он также отметил, что Вашингтон и Анкара условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Напомним, 9 октября Эрдоган объявил о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

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