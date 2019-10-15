Турция несет поражения в Сирии: курды отбили важные позиции

Сторонники Анкары утратили контроль над Рас-эль-Айном и рискуют потерять Телль-Халаф

Видео: Reuters

Сирийские курды сумели отвоевать у турецких войск город Рас-эль-Айн, который перешел под контроль Анкары 12 октября в ходе военной операции "Источник мира", начатой режимом Реджепа Эрдогана на севере Сирии.

По информации арабских СМИ, на данный момент бои между отрядами курдских "Сил народной самообороны" и мятежниками из Сирийской свободной армии идут в пригороде Рас-эль-Айна.

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Также сообщается о боевых действиях за населенный пункт Телль-Халаф и пограничный Кобани, расположенный на восточном берегу Евфрата.

Кроме того, 14 октября курды отбили атаку на стратегическое шоссе, связывающее сирийскую экономическую столицу Алеппо с административным центром одноименной провинции.

Была отражена атака турецких войск и их союзников и в районе населенных пунктов Тувейджель и Эль-Ховейш.

Напомним, что из-за военной операции "Источник мира" президент США Дональд Трамп своим указом ввел санкции против Минобороны и Минэнергетики Турции, а также трех должностных лиц этой страны.

Несмотря на это, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара не откажется от военной операции "Источник мира" и доведет ее до завершения, так как существует реальная угроза терроризма.

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