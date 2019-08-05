Турция объявила о новой военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата на севере Сирии.
Эрдоган сообщил, что и Россия, и США были уведомлены о запланированной операции, но не уточнил, когда она начнется, передает Анадолу.
Он напомнил, что турецкая армия провела "успешные" операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб.
"Наша новая цель — восток реки Евфрат", — сообщил президент Турции.
Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны.
В трендеТОП-50 украинских спортсменов по популярности в Instagram: наибольший прогресс у вратаря "Реала" Лунина
В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции Щит Евфрата, которая была начата в 2016 году на севере Сирии против Исламского государства и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".
В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.
Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.
Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк