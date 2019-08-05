Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны

/ Фото: AFP

Турция объявила о новой военной операции в Сирии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF%20%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,%20%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B8%D0%BF%20%D0%AD%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8 2019-08-05T01:07:00+03:00 Другие страны Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о новой военной операции в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата на севере Сирии.

Эрдоган сообщил, что и Россия, и США были уведомлены о запланированной операции, но не уточнил, когда она начнется, передает Анадолу.

Он напомнил, что турецкая армия провела "успешные" операции в сирийских городах Африн, Джераблюс и Эль-Баб.

"Наша новая цель — восток реки Евфрат", — сообщил президент Турции.

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Это будет третье турецкое наступление в Сирии с начала войны.

В 2017 году Турция объявила об успешном завершении наземной военной операции Щит Евфрата, которая была начата в 2016 году на севере Сирии против Исламского государства и "террористических групп сирийских курдов, угрожающих Турции".

В 2018 году Генштаб Турции заявил о начале наземной операции Оливковая ветвь в сирийском районе Африн против курдских вооруженных формирований.

Ситуация в Сирии в настоящий момент застыла на месте. Очаг сопротивления Асаду в Идлибе пользуется поддержкой Турции, и наступление сирийских правительственных войск в этом районе имело бы катастрофические последствия. Соединенные Штаты постепенно уходят из Сирии, а Саудовская Аравия, Иран и другие не хотят встревать, опасаясь санкций США.

Напомним, в середине мая США заявили, что, по имеющимся признакам, режим Башара Асада в Сирии, возможно, снова применяет химическое оружие, и призвали сирийские власти отказаться от этого.

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