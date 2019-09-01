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Турция останется в НАТО – Эрдоган

1 сентября, 04:31

Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ систем ПВО С-400

/ Фото: AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от членства в Североатлантическом альянсе, сообщает в субботу издание "Сабах".

"Мы не намерены отказываться ни от членства в НАТО, ни от своих союзников", - сказал Эрдоган, выступая с речью в Стамбуле.

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Ранее в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что Турция остается верным союзником НАТО, несмотря на закупки у РФ систем ПВО С-400.

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Напомним, в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от российских С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи с этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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Турция НАТО Эрдоган с-400

Источник: Интерфакс-Украина

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