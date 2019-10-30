Турция отказалась от покупки российских Су-35

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35.

Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.

25 октября издание Daily Sabah со ссылкой на собственные источники сообщало, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку Су-35. По сведениям издания, Турция планировала закупить 36 российских самолетов.

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Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита Эрдогана в Москву 27 августа.

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Напомним, что в Белом доме потребовали у Анкары отказаться от С-400, аргументируя это тем, что российская система несовместима с НАТО и представляет угрозу для программы истребителей F-35 под руководством США. В связи этим американский президент Дональд Трамп запретил продавать Турции F-35 свыше уже подписанных контрактов.

Кроме этого, Дональд Трамп намерен встретиться с группой сенаторов для обсуждения возможных санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем С-400 .

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