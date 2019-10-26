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Турция ответила на предложение создать международную зону безопасности в Сирии

26 октября, 16:01

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с предложением о создании международной зоны безопасности на северо-востоке Сирии

Турецкие войска. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Турецкие войска. Фото: REUTERS/Stoyan Nenov

Турция, которая снова шантажирует Европу миллионами беженцев, считает нереалистичным предложение Германии создать международную зону безопасности на северо-востоке Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции со своим германским коллегой Хайко Маасом.

"Мы увидели, что подход Соединенных Штатов (в отношении Сирии) неискренний, и мы начали операцию "Источник мира". После этого мы заключили соглашение с США и Россией, - отметил глава МИД. - Мы не считаем реалистичным такое предложение (предложение Германии о международной зоне безопасности – Ред.). Сейчас было бы более реалистично сфокусироваться на перемещении людей (в зону безопасности)".

Чавушоглу сообщил, что, "согласно данным ООН, во время операции "Источник мира" в свои дома стали возвращаться 30 тыс. человек".

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Ранее министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр ранее выступила с предложением о создании международной зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

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Реджеп Эрдоган и Владимир Путин / Фото: Sergei Chirikov/Pool via REUTERS

Напомним, что 9 октября вооруженные силы Турции начали в Сирии военную операцию "Источник мира". Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Главной целью Анкары является создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности, куда планируется переселение миллионов сирийских беженцев, которые бежали в Турцию от гражданской войны на родине.

В ответ на начало военной кампании США ввели санкции против режима Эрдогана, но позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии. На этом фоне президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции.

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Германия Сирия Турция

Источник: ТАСС

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