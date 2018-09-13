Турция перебросила войска в сирийский Идлиб − СМИ

Турция усилила военное присутствие на границе с Сирией, а также укрепила свои позиции в Идлибе, который контролируется сирийской оппозицией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в сирийской оппозиции и среди турецких военных.

Три источника в силовых структурах Турции сообщили, что войска, бронетранспортеры и оборудование были отправлены на сирийскую границу. Еще один информировал, что турецкая армия укрепила 12 блокпостов внутри самого Идлиба.

"У нас есть там военное присутствие, и если на нас нападут, мы будем расценивать это как атаку на Турцию, последует соответствующий военный ответ", − отметил собеседник агентства.

Отмечается, что блокпосты в Идлибе были созданы в прошлом году по соглашению с Россией и Ираном, так как регион входил в "зону деэскалации".

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Три аналогичные зоны на южной границе Сирии с Иорданией, на востоке и к северу от Дамаска были захвачены сирийской армией и ее союзниками.

Мустафа Сераджи, высокопоставленный источник среди сирийской оппозиции, добавил, что в Идлиб прибыли "десятки" боевых машин и "сотни" бойцов спецназа.

Также он рассказал, что Турция поставляет в Сирию боеприпасы и подчеркнул, что "Идлиб не разделит судьбы других повстанческих регионов".

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.