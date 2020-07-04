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Турция подготовила приятный сюрприз для украинских туристов

4 июля, 10:55

Денис Беспалов Денис Беспалов

Граждане Украины теперь имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство

Турция, которая на днях приняла первых после ослабления карантина украинских туристов, внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении по итогам переговоров глав МИД двух стран Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.

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Как известно, 3 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал рабочий визит в Турцию.

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Также мы рассказывали, что туроператоры рассчитывают на возобновление авиаперелетов в Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию, Хорватию и Грузию.

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Каким будет туризм после карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Турция туристы Украина

Источник: Сегодня

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