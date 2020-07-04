Турция подготовила приятный сюрприз для украинских туристов

Граждане Украины теперь имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство

Турция, которая на днях приняла первых после ослабления карантина украинских туристов, внесла Украину в перечень стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических разрешений на проживание. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Турецкая сторона также проинформировала о включении Украины в список стран, граждане которых имеют право на получение краткосрочных туристических видов на жительство, а также о готовности проработать вопрос упрощения визовых требований для граждан Украины, которые проходят лечение в Турции. Министры договорились активизировать работу по заключению двустороннего соглашения о социальном обеспечении", - говорится в сообщении по итогам переговоров глав МИД двух стран Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.

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Как известно, 3 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба начал рабочий визит в Турцию.

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Также мы рассказывали, что туроператоры рассчитывают на возобновление авиаперелетов в Турцию, Грецию, Кипр, Черногорию, Хорватию и Грузию.

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