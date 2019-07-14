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Турция получила шесть партий деталей для российских С-400

14 июля, 12:09

Позже в этот день ожидается еще один самолет с компонентами для ракетных комплексов

Фото: REUTERS
Фото: REUTERS.

Россия поставила в Турцию еще две партии запчастей для зенитных ракетных систем российского производства С-400.

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, самолеты с деталями приземлились на авиабазе Мюртед в провинции Анкара 14 июля.

"Поставки ЗРС С-400 продолжаются. В связи с этим шестой самолет приземлился на авиабазе Мюртед", — гласит заявление ведомства.

Позже в этот же день, 14 июля, ожидается прибытие и седьмого рейса из РФ.

Напомним, Россия начала поставки компонентов С-400 в Турцию 12 июля, отправив тягачи и транспортно-заряжающую машину из состава комплекса.

Как мы уже писали, эта тема стала камнем раздора между Вашингтоном и Анкарой, которые ранее заключили сделку о покупке самых современных американских истребителей пятого поколения F-35. В итоге США поставили Турцию перед выбором: покупать или ЗРК у России, или самолеты у Америки.

Первое в истории крушение F-35 произошло в прошлом году в штате Южная Каролина. Пилот при этом успел благополучно катапультироваться. Его доставили в медицинское учреждение для обследования.

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Тег Россия, Турция, ракетный комплекс, ЗРК, с-400, зенитный комплекс

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Источник:

ТАСС

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