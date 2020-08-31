Турция предупредила о продлении стрельб в Средиземном море в сентябре

Турция продлевает действие международного предупреждения о нахождении своих кораблей и учебных стрельбах в Средиземном море до 11 сентября. Об этом сообщили в Управление навигации, гидрографии и океанографии турецких Военно-морских сил, передает "Укринформ".

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"Учения со стрельбами продлятся до 11 сентября", – говорится в сообщении.

Ранее в международной системе NAVTEX сообщалось, что ВМС Турции проведут в Средиземном море учения со стрельбами 1-2 сентября, с указанием координат четырех районов, где будут проводиться стрельбы.

Напомним, 27 августа ВВС Турции перехватили в Средиземном море шесть греческих истребителей F-16. Согласно сообщению турецких военных, принадлежащие Греции самолеты вылетели с острова Крит в сторону Республики Кипр и приблизились к региону, касательно которого Турцией было издано международное уведомление NAVTEX.

Также мы сообщали, что Анкара сейчас проводит геолого-разведочные работы в Средиземном море, в связ с чем в Берлине прошла неформальная встреча министров иностранных дел стран ЕС, в ходе которой было решено, что Евросоюз ускорит разработку санкций против Турции за нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье. Турция гневно отреагировала на эти планы.

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