Турция приговорила 25 журналистов к тюрьме по делу о попытке госпереворота

Сегодня, 01:39

Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена

фото AFP
фото AFP

Суд в Стамбуле приговорил 25 журналистов к тюремному заключению за причастность к организации, на которую Турция возложила ответственность за неудавшийся государственный переворот в 2016 году.

23 журналиста признаны виновными по обвинению в членстве в вооруженной террористической группировке, а еще двое – по менее тяжким статьям, сообщает France24 со ссылкой на информационное агентство Dogan. Их приговорили к тюремным срокам до семи с половиной лет.

Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который, по убеждению Анкары, организовал попытку путча.

Они работали в изданиях Zaman, Aksiyon и Rotahaber.

Напомним, попытка государственного переворота в Турции произошла в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. В результате противостояния погибли 260 человек. После подавления мятежа в Турции было объявлено чрезвычайное положение. Наряду с непосредственными участниками путча были арестованы более 50 тысяч госслужащих, включая военных, судей, преподавателей университетов. Около 150 тысяч человек лишились работы из-за подозрений в связях с мятежниками.

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Власти обвиняет в организации путча проживающего в США турецкого богослова Фетхуллаха Гюлена. Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

Ранее турецкий суд приговорил к пожизненному заключению 34 бывших военных, которых обвиняли в покушении на убийство президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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