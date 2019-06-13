Турция приобрела у России установки С-400

В США считают, что такая сделка является неосторожным шагом

С-400. Фото: mil.ru.

Турция уже приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400 и надеется, что они будут доставлены в июле. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган, передает "Голос Америки".

"Турция уже приобрела оборонительные системы С-400. Сделка состоялась. Надеюсь, что эти системы будут доставлены в нашу страну в следующем месяце", – заявил Эрдоган.

Стоит отметить, что такая сделка может сильно испортить отношения Анкары с Вашингтоном. США в течение нескольких месяцев пытались убедить Турцию в том, что покупка С-400, несовместимых с системами, которые стоят на вооружении стран НАТО, является неосторожным шагом.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампом вновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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