Турция продолжает военную операцию в Сирии: количество погибших растет, подробности

Вооруженные силы Турции ликвидировали 277 бойцов курдских формирований в ходе военной операции "Источник мира" в Сирии. Об этом в пятницу сообщило Анатолийское агентство со ссылкой на Министерство национальной обороны Турции.

Ранее агентство сообщало о 219 "ликвидированных террористах" из Рабочей партии Курдистана и курдских "Сил народной самообороны".

Также сообщается, что первый турецкий военнослужащий погиб в ходе операции "Источник мира" на севере Сирии. Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, пехотинец Ахмет Топчу "погиб 10 октября в районе проведения операции в результате столкновения с "террористами" из Рабочей партии Курдистана, "Сил народной самообороны".

Это первая потеря турецкой армии в ходе начавшейся в среду новой военной операции на севере Сирии.

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Минобороны Турции также сообщает, что в течение минувшей ночи "продолжались авиа- и артиллерийские удары по выявленным целям" сирийских курдов в регионе. "Операция продолжается успешно и в соответствии с планом".

При этом также сообщается, что число жертв обстрела сирийскими курдскими формированиями турецких городов на границе с Сирией возросло до шести человек. Как сообщает телеканал NTV, еще 70 человек получили ранения в ряде городов в провинциях Шанлыурфа и Мардин. Среди погибших числится 9-месячный ребенок.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал к экстренному заседанию участников коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством", чтобы обсудить наступление Турции против курдских боевиков на севере Сирии, передает Reuters.

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Ле Дриан заявил, что коалиция, в которую входят более 30 стран, должна обсудить целый ряд вопросов, поскольку "Исламское государство" может воспользоваться изменениями на местах для своего возрождения.

Отметим, члены Совбеза ООН провели заседание за закрытыми дверями, но из-за разногласий им так и не удалось согласовать совместное заявление касательно военной операции Турции на севере Сирии.

Тем временем Вашингтон рассматривает три варианта действий, чтобы остановить конфликт между Анкарой и курдами в Сирии: военное вмешательство, экономические санкции против Турции и посредничество США в урегулировании противоречий. В Госдепартаменте заявляют, что американский президент Дональд Трамп больше всего склоняется к варианту посредничества.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил 9 октября о начале новой трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Отметим, тем временем иранские вооруженные силы начали внеплановые военные маневры около границы с Турцией. Отмечается, что учения проходят в районе озера Урмия в провинции Западный Азербайджан. В маневрах участвуют подразделения быстрого реагирования с использованием вертолетов. Учения проходят в присутствии главнокомандующего ВС Ирана Абдулрахима Мусави.

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