Турция проведет масштабные военные учения в Черном море

Военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей

Фото: twitter.com/tcsavunma.

Турция проведет масштабные военные учения в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/644/408/5c7644408a55d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/644/408/5c7644408a55d.jpg 2019-03-02T09:45:00+02:00 Другие страны Военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей

В рамках крупнейших в истории Турции учений ВМС Mavi Vatan-2019 турецкие военные корабли прошли через пролив Босфор и вышли в Черное море, передает агенство "АА".

Ранее сообщалось, что военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.

Как отмечает газета "Айдынлык", учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Турция и Катар провели совместные военные учения.

На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе – военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Турция проведет масштабные военные учения в Черном море". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.