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Турция проведет масштабные военные учения в Черном море

Сегодня, 09:45

Военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей

Фото: twitter.com/tcsavunma
Фото: twitter.com/tcsavunma.
Турция проведет масштабные военные учения в Черном море //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/644/408/5c7644408a55d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/644/408/5c7644408a55d.jpg Другие страны Военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей

В рамках крупнейших в истории Турции учений ВМС Mavi Vatan-2019 турецкие военные корабли прошли через пролив Босфор и вышли в Черное море, передает агенство "АА".

Ранее сообщалось, что военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.

Как отмечает газета "Айдынлык", учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.

Ранее сообщалось, что Турция и Катар провели совместные военные учения.

На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе – военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".

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Тег Турция, Черное море, учения

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