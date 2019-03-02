Турция проведет масштабные военные учения в Черном море
Военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей
В рамках крупнейших в истории Турции учений ВМС Mavi Vatan-2019 турецкие военные корабли прошли через пролив Босфор и вышли в Черное море, передает агенство "АА".
Ранее сообщалось, что военные учения Турции впервые будут проводиться в акваториях сразу трех морей – в Черном, Эгейском и Средиземном. В маневрах примут участие 103 корабля ВМС Турции.
Как отмечает газета "Айдынлык", учения будут проводиться с 27 февраля по 8 марта.
Ранее сообщалось, что Турция и Катар провели совместные военные учения.
На первом этапе в совместных военных учениях приняли участие сухопутные войска Турции, а на втором этапе – военно-морские силы обеих стран, в том числе и турецкий фрегат "TCG Gokova".
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