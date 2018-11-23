Турция резко ответила Трампу по убийству журналиста Хашуджи

Чавушоглу уверен, что убийство не является случайным стечением обстоятельств, оно было спланированным

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подверг критике позицию президента США Дональда Трампа по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашуджи.

"Саудовская Аравия является очень важной страной для нас, у нас хорошие взаимоотношения... Но позиция Трампа "чтобы ни произошло, я закрою глаза на это" неправильна. Не все решается с помощью денег", - сказал глава МИД в эфире телеканала CNN TURK.

Чавушоглу вновь выразил уверенность, что "убийство не является случайным стечением обстоятельств, оно было спланированным".

Он также предположил, что "международное расследование могло бы быть более эффективным, так как саудовская сторона не предоставляет Турции никакую информацию".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что применение Соединенными Штатами жестких мер против Саудовской Аравии в связи с делом об убийстве журналиста Джамаля Хашуджи привело бы к резкому росту цен на нефть и могло бы разрушить мировую экономику, поэтому Вашингтон не собирается этого допускать.

Напомним, американские власти включили 17 подданных Саудовской Аравии в "список Магнитского" – так называемый "черный список" министерства финансов США, в который попадают нарушители прав человека во всем мире. Официальная причина санкций не приводится, однако, как пишет агентство Reuters, это решение было связано с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашуджи.

Напомним, что журналист The Washington Post Джамаль Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.