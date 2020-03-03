Турция сбила еще один сирийский самолет в Идлибе

Режим диктатора Башара Асада лишился еще одного истребителя

В рамках своей военной операции "Весенний щит" турецкие военные сбили в Сирии еще один военный самолет подконтрольных местному диктатору Башару Асаду сил.

Об этом 3 марта сообщили в Минобороны Турции, уточнив, что сирийский военный самолет L-39 был сбит в провинции Идлиб.

"В рамках успешной операции "Весенний щит" был сбит истребитель L-39, принадлежащий режиму", — говорится в Twiiter оборонного ведомства.

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Государственное телевидение Сирии подтвердило эту информацию. Подробности не приводятся.

Также турецкие военные сообщили, что в рамках военной операции за последние сутки в Идлибе были уничтожены также беспилотник, 6 танков, 5 гаубиц, 2 системы ПВО, 3 боевых броневика, 11 прочих военных машин, склад боеприпасов и 327 сирийских солдат.

Напомним, что 1 марта Минобороны Турции сообщило о двух бомбардировщиках Су-24, подконтрольных сирийскому диктатору Башару Асаду, которые были сбиты в Идлибе.

Это случилось на фоне очередной эскалации в Идлибе – российская и сирийская авиация атаковала позиции турецких военных и сражающейся с режимом Асада Сирийской свободной армии. В результате авиаудара погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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