Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне

Турция не считает Хуана Гуайдо "легитимным" главой государства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP

Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/41a/b5c/5c541ab5c0a3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/41a/b5c/5c541ab5c0a3c.jpg 2019-02-01T12:10:00+02:00 Інші країни Турция не считает Хуана Гуайдо "легитимным" главой государства

Решение Европарламента о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в Боливарианской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не считаем правильным решение ЕП по Венесуэле, считаем, что вмешательство во внутренние дела государства могут привести к началу гражданской войны", — приводит слова главы МИД турецкий телеканал ТРТ.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что признание мировым сообществом самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо при законно избранным народом главе государства может привести страну к хаосу.

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что главы МИД ЕС потребуют от Венесуэлы проведения "новых честных выборов".

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