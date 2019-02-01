Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне

Сегодня, 12:10

Турция не считает Хуана Гуайдо "легитимным" главой государства

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото: AFP
Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/41a/b5c/5c541ab5c0a3c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/41a/b5c/5c541ab5c0a3c.jpg Інші країни Турция не считает Хуана Гуайдо "легитимным" главой государства

Решение Европарламента о признании лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы может привести к началу гражданской войны в Боливарианской Республике. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы не считаем правильным решение ЕП по Венесуэле, считаем, что вмешательство во внутренние дела государства могут привести к началу гражданской войны", — приводит слова главы МИД турецкий телеканал ТРТ.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что признание мировым сообществом самопровозглашенного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо при законно избранным народом главе государства может привести страну к хаосу

В свою очередь верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что главы МИД ЕС потребуют от Венесуэлы проведения "новых честных выборов".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Турция, Мадуро, гражданская война, Гуайдо

Вы сейчас просматриваете новость " Турция считает, что признание Гуайдо президентом Венесуэлы приведет к гражданской войне". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США давили, чтобы Испания разорвала отношения с Мадуро — СМИ

Сегодня, 10:52

Американский посол потребовал от Мадрида отказа поддерживать любой канал диалога с Мадуро

Италия не признает Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Сегодня, 10:27

Глава внешнеполитического ведомства Италии сравнил ситуацию в Венесуэле с Ливией

Кризис в Венесуэле: Гуайдо не исключил возможность военного вмешательства США

Сегодня, 08:02

Лидер венесуэльской оппозиции назвал интервенцию Соединенных Штатов нежелательной

Болтон пожелал Мадуро "жизни на красивом пляже" подальше от Венесуэлы

Сегодня, 02:42

Болтон посоветовал президенту Венесуэлы воспользоваться предложенной амнистией

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов