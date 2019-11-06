Турция схватила жену убитого главаря ИГИЛ аль-Багдади

Всего у Абу Бакра аль-Багдади было четыре известных жены

Фото: ent.siteintelgroup.com

Турецкие вооруженные силы задержали жену бывшего главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.

Об этом, спустя несколько дней после того, как стало известно об аресте сестры ликвидированного архитеррориста Расмии Авад вместе с ее мужем, невесткой и пятью детьми, сообщили турецкие СМИ, ссылаясь на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Мы схватили жену аль-Багдади, но не поднимали шума из-за этого. Я сообщаю об этом впервые", – сказал он, выступая в университете Анкары 5 ноября.

Реклама

Турецкий лидер уточнил, что женщину поймали в ходе турецкой военной операции в Сирии, но какие-либо другие подробности ареста – когда или как это было сделано – он не уточнил.

Также Ердоган не назвал имя женщины. Насколько известно, у аль-Багдади было четыре жены – две из них, вероятно, погибли вместе с ним. Также был убит и его ближайший соратник Абу Хасан аль-Мухаджир.

Новым лидером группировки стал Ибрагим аль-Хашими аль-Курайш

Напомним, что 27 октября президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Известно, что на местонахождение главаря ИГИЛ указал информатор, но кем он был неизвестно. Одни источники называют его арабом-суннитом, который хотел отомстить за гибель родственника, другие – бывшим соратником аль-Багдади, который стал перебежчиком, разочаровавшись в нем. Также сообщалось, что планы убежища архитеррориста были обнаружены курдской разведкой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама