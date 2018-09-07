Турция, Сирия и Иран приняли декларацию по Сирии: ключевые положения

Это уже третий трехсторонний саммит, посвященный сирийскому урегулированию

Военного решения сирийского кризиса не существует, он может быть разрешен только мирным путем. Об этом говорится в распространенной в пятницу канцелярией иранского президента итоговой декларации саммита России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

"(Россия, Иран и Турция) подтверждают свою убежденность в том, что не существует военного решения сирийского конфликта, который может завершиться только путем переговоров в рамках политического процесса", - говорится в итоговом документе.

Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани подтвердили "свою решимость продолжать активное сотрудничество в целях продвижения политического процесса в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи и резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

Кроме того, главы государств подчеркнули "необходимость создания условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в их первоначальные места проживания в Сирии".

"С этой целью они (президенты. – Ред.) подчеркнули необходимость координации между всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и другие специализированные международные учреждения", - говорится в декларации.

Отмечается, что президенты "договорились рассмотреть идею созыва международной конференции по сирийским беженцам и внутренне перемещенным лицам".

Третий саммит по сирийскому урегулированию с участием президентов России, Турции и Ирана прошел 7 сентября в Тегеране. Первая такая встреча в трехстороннем формате состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи. Вторые переговоры были проведены 4 апреля в Анкаре: по их итогам стороны приняли совместное заявление, в котором выразили намерение продолжить эту работу на высшем уровне. Следующий саммит пройдет в России.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ранее настаивавший на скорейшем выводе американских войск из Сирии, теперь согласился с новой стратегией, предусматривающей бессрочное сохранение военного присутствия Соединенных Штатов на сирийской территории.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сирийская провинция Идлиб не должна быть "отдана на милость" президенту Сирии Башару Асаду.

"Мы не должны отдать на милость этот регион режиму Асада", – сказал он на саммите в "астанинском формате" в Тегеране.