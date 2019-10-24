Турция снова шантажирует Европу миллионами беженцев

Эрдоган готов "ударить железным кулаком" по всем критикам гуманитарной политики его страны

Фото: REUTERS/Ari Jalal

Турецкий президент Реджеп Эрдоган в очередной раз пригрозил открыть границу для находящихся в его стране сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу.

"Не горячитесь, время придет, мы эти двери откроем", – напомнил он 24 октября, комментируя, по его словам, "возмущение", которое охватывает европейских лидеров после его угроз.

Эрдогана отметил, что у Европы "есть деньги и силы, но каждый раз, когда в Грецию прибывает сотня беженцев, европейцы звонят в Турцию".

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"У нас же их находится четыре миллиона. Если кто-то посчитает нашу гуманитарную политику слабой, мы не преминем ответить ему ударом железного кулака", — добавил он.

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Напомним, что 9 октября Вооруженные силы Турции начали в Сирии военную операцию "Источник мира". Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Главной целью Анкары является создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности, куда планируется переселение миллионов сирийских беженцев, которые бежали в Турцию от гражданской войны на родине.

В ответ на начало военной кампании США ввели санкции против режима Эрдогана, но позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии. На этом фоне президент США Дональд Трамп распорядился снять санкции.

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