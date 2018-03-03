Турция сообщила о военных успехах в Сирии

Участники антитеррористической операции "Оливковая ветвь" продолжают успешное продвижение на северо-западе Сирии. Об этом сообщает агентство Анадолу.

В частности, сообщается, что подразделения ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии 3 марта очистили от террористов села Рамадие и Хамилек на юго-западе района Африн. Кроме того, подразделения турецкой армии и отряды оппозиции обеспечили контроль над райцентром Раджу. Большая часть стратегически значимого города на западе сирийского Африна уже очищена от террористов. Остается уничтожить небольшую группу террористов, остающихся в центре Раджу.

Как сообщает агентство, операция по освобождению города Раджу была начата утром 3 марта. После ожесточенных столкновений террористы были отброшены от пригорода к центру Раджу. Затем был обеспечен контроль над большей частью города, где проводятся рейды по зачистке от террористов и работают саперы.

В целом с начала операции "Оливковая ветвь" в пяти районах Африна от террористов освобождены два райцентра, 93 села, шесть ферм, 21 стратегическая высота и база террористов YPG/PKK – в целом 123 объекта.

Ранее сообщалось, что турецкие военные несут потери в сирийском Африне.

Напомним, министр иностранных дел Турции предостерег сирийские проправительственные силы от поддержки курдских отрядов на севере Сирии, заявив, что это не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.